Inter

Em São Januário
Notícia

Com chuva forte e humilhação, Inter é goleado pelo Vasco; Ramón Díaz é mantido no cargo

Colorado levou 5 a 1 do time carioca em jogo de muitas falhas da defesa e paralisação por alagamento. Clube torce por um tropeço do Vitória contra Mirassol neste sábado

Rafael Diverio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS