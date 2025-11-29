O Inter viveu, em São Januário, o pior de seus pesadelos. Pela 36ª rodada do Brasileirão, o time de Ramón Díaz cometeu a única falha que não podia: levou uma goleada por 5 a 1 para o Vasco, perdeu até a vantagem que tinha do saldo de gols e agora está seriamente ameaçado de rebaixamento.

Uma goleada vexatória, que põe em xeque a comissão técnica, em uma partida acidentada, marcada por um temporal que interrompeu por mais de uma hora o confronto no intervalo. A duas partidas do fim do Brasileirão, terá de secar o Vitória (que enfrenta o Mirassol neste sábado) para não ficar com pontuação de Z-4.

Ramón Díaz repetiu a formação da partida contra o Santos, com um trio no meio-campo, Thiago Maia, Alán Rodriguez e Bruno Gomes, mais Alan Patrick. A novidade foi que, em vez de Borré, começou Carbonero, ao lado de Vitinho.

Mas se existia qualquer planejamento, ele foi embora com um minuto e meio. Em um lateral para o Inter, a bola de Bernabei foi para Vitão, de Vitão para Aguirre. O argentino foi apertado por Andrés Gómez, perdeu a bola ao tentar um drible. O atacante entrou na área, driblou e encheu o pé: 1 a 0.

Aos sete minutos, o Inter ofereceu sua primeira aparição ofensiva. Carbonero recebeu na área, pelo lado esquerdo, driblou e chutou, a bola desviou em Cuesta e explodiu no peito de Léo Jardim.

Só que nem deu tempo de criar perigo. Aos nove, um lançamento longo achou Paulo Henrique na direita. Ele dominou e ajeitou para Rayan. O chute de fora da área não foi nem forte e nem no canto, só rasteiro. Mas isso foi o suficiente para superar Rochet.

O uruguaio fez uma defesa, enfim, aos 13. Coutinho, de muito longe, mandou para o gol. O camisa 1 pulou e espalmou para fora.

Ramón Díaz nem esperou mais tempo. Aos 15 minutos, tirou Aguirre e colocou o centroavante Ricardo Mathias. Aguirre foi às lágrimas ainda no reservado. O time mudou o esquema para 4-2-3-1.

Pouco do jogo mudou com a troca. Aos 22, Nuno Moreira entrou na área pela direita e ajeitou para trás. Gómez dominou, ajeitou, mas tropeçou nas pernas e não conseguiu chutar.

Cinco minutos depois, Coutinho bateu da entrada da área. Rochet viu a bola bater na quina do travessão com a trave.

Só aos 40, o Inter voltou a atacar. Na vontade, Bruno Gomes disputou com o lado esquerdo inteiro da defesa e cruzou, Ricardo Mathias disputou com a defesa, que salvou.

A partida tinha emparelhado. E com um pouquinho de calma, o Inter descontou. Alan Patrick cobrou escanteio da esquerda, a bola foi mal afastada. Bernabei pegou o rebote e jogou de novo para a área, mas passou por todo mundo, até voltar para Alán Rodriguez. Seu cruzamento foi melhor, e Ricardo Mathias botou a perna para tirar de Léo Jardim. Um 2 a 1 que caiu do céu, junto à chuva, para o intervalo.

Segundo tempo

Depois de uma hora e meia e contrariando as vontades dos dois times, o jogo foi retomado. Mesmo com o gramado não mais inundado, mas ainda encharcado.

Só que o segundo tempo começou exatamente igual ao primeiro. Em um minuto, o Vasco fez o gol. Ricardo Mathias foi desarmado no meio-campo, Thiago Mendes achou Gómez às costas de Bruno Gomes. O cruzamento foi na medida para Rayan apenas encostar para a rede. O lance foi analisado no vídeo e confirmado como gol.

Exatamente como na primeira etapa, o Inter voltou completamente desconcentrado. Só não levou o quarto aos 12 porque Mercado, de carrinho, impediu. Mas na cobrança do escanteio, Barros apareceu sozinho, cabeceou, Rochet espalmou para a frente, e o mesmo Barros, novamente sozinho, fuzilou o gol. Era goleada: 4 a 1.

Imediatamente após o gol, Ramón Díaz trocou Alan Patrick e Thiago Maia por Borré e Luis Otávio. Aos 15, Carbonero perdeu uma chance de cabeça, sozinho, de dentro da área.

Aos 21, o Inter estava no ataque, Bruno Gomes ajeitou para Alán Rodriguez, que furou na hora de concluir. Veio o contragolpe, puxado por Rayan. Ele deu o passe, mas a zaga desarmou. Luis Otávio ficou com a bola e foi desarmado sem falta. Nuno Moreira, da linha de fundo, mandou quase sem ângulo e Rochet engoliu outro frango: 5 a 1.

Luis Otávio teve de sair logo depois, lesionado. Bruno Henrique entrou em seu lugar. Aos 28, Bruno Gomes finalmente fez o goleiro do Vasco trabalhar, arriscando de longe e obrigando Léo Jardim a voar para espalmar.

O Vasco claramente reduziu o ritmo. O Inter não tinha força para mais nada. E vai ter de achar, em algum lugar, para tentar se salvar. Mas o rebaixamento está na porta.

Confira a entrevista coletiva de Ramón e Emiliano Díaz:

Brasileirão — 36ª rodada — 28/11/2026

Vasco (5)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes (Hugo Moura, 23'/2ºT) e Philippe Coutinho (Matheus França, 32'/2ºT); Nuno Moreira (Puma Rodriguez, 23'/2ºT), Rayan (Paulinho, 38/2ºT) e Andrés Gómez (Vegetti, 32'/2ºT). Técnico: Fernando Diniz

Inter (1)

Rochet; Aguirre (Ricardo Mathias, 15'/1ºT), Mercado, Vitão e Bernabei; Thiago Maia (Luis Otávio, 13'/2ºT, depois Bruno Henrique, 24'/2ºT), Bruno Gomes, Alán Rodriguez e Alan Patrick (Borré, 13'/2ºT); Carbonero e Vitinho. Técnico: Ramón Díaz

Gols: Gómez, a um minuto, Rayan aos oito, Ricardo Mathias, aos 47 minutos do 1º tempo; Rayan, a um, Barros, aos 13, Nuno Moreira, aos 21 minutos do 2º tempo

Cartões amarelos: Carbonero; Fernando Diniz

Local: São Januário, Rio de Janeiro

Público: 19.330

Renda: R$ 1.313.832

Arbitragem: Rodrigo Pereira de Lima (Fifa-PE), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Alex dos Santos (SC). VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa-RN)

Próximo jogo

Brasileirão — 37ª rodada

3/12/2025 — 20h30min

Vila Belmiro (Santos)

São Paulo x Inter