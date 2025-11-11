Com ausência de selecionáveis, Inter reinicia treinos mirando a “final” contra o Ceará

Trabalhos foram realizado no o CT Parque Gigante. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A terça-feira (11) marcou o reinício dos trabalhos do Inter no CT Parque Gigante. Em função do período de data Fifa, a comissão técnica ganhará alguns dias a mais na preparação para uma partida classificada como uma "final", diante do Ceará, na próxima rodada do Brasileirão.

Por ser a primeira da semana, os jogadores realizaram trabalhos mais voltados às questões físicas, com corridas ao redor do campo e circuitos físicos. Em determinado momento, houve movimentações com bola no gramado.

Nesta preparação, o grupo tem três ausências: Carbonero e Borré, que estão com a Colômbia, além de Alan Benítez convocado para a seleção do Paraguai.

Retorno aguardado

Nas imagens divulgadas pelo clube, foi possível observar a presença de Braian Aguirre no gramado. O lateral tem avançado na recuperação, após uma ruptura na fáscia plantar do pé direito.

Inclusive, desde a segunda-feira, ele vem trabalhando em separado com a fisioterapia no campo. Há expectativa que esteja à disposição para o jogo contra o Ceará.

Situação na tabela

Depois do empate com o Bahia, na última rodada, a comissão técnica projetou a partida contra o Ceará como uma "final", no Castelão.

— Nós vamos jogar uma final. Por sorte, temos 10 dias para trabalhar e vai ser uma final. Quem ganhar vai poder brigar um pouco mais para cima e vai ter mais tranquilidade — destacou o técnico Ramón Díaz.

No Brasileirão, o Colorado é o 15ª colocação, somando 37 pontos. Neste momento, são quatro pontos de distância para o Z-4. O Santos, porém, poderá reduzir este número. A equipe santista cumprirá o jogo atrasado contra o Palmeiras nesta data Fifa. A partida será no sábado (15), na Vila Belmiro.

Programação

O grupo de jogadores volta a se apresentar nesta quarta-feira (12), a partir das 10h. Conforme a programação, a rotina de treinos seguirá, pelo menos, até domingo, sem nova folga prevista.

A partida contra o Ceará será no próximo dia 20 de novembro, às 21h30min, no Castelão, pela 34ª rodada do Brasileirão.