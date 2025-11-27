Com ambiente conturbado, jogadores do Vasco são cobrados por organizada antes da "batalha" contra o Inter

Partida do primeiro turno entre colorados e vascaínos terminou empatada em 1 a 1. Mateus Bruxel / Agência RBS

Crise, pressão, maus resultados e risco de Z-4. Essa é a realidade tanto do Inter quanto do Vasco para a "Batalha de São Januário", nesta sexta (28), às 19h30min, no Rio de Janeiro.

Assim como os colorados, os vascaínos também vivem momento delicado no Brasileirão e precisam somar pontos para evitar o risco de descenso.

Apesar de ter um ponto a mais do que o Inter na tabela, o Vasco tem dois agravantes: vem de uma sequência de cinco derrotas consecutivas e teve uma semana marcada por um protesto tenso de organizadas no CT.

Autorizados pela direção, os torcedores uniformizados interpelaram os jogadores dentro das dependências do clube.

— Estamos deixando bem claro que estamos com a diretoria e com o Diniz. Quem não está satisfeito, tchau! O Diniz sai, vem outro treinador, não dá a água que vocês querem, vocês ficam chateadinhos e vão boicotar o técnico de novo? Isso tem que acabar — reclamou um torcedor para os atletas.

Dentro de campo, o técnico Fernando Diniz conta com a volta do meia Philippe Coutinho, que cumpriu suspensão na derrota para o Bahia. Os únicos desfalques são o volante Tchê Tchê e o atacante David, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

O provável time do Vasco tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Andrés Gómez.

O Vasco ocupa a 13ª colocação, com 42 pontos. Já o Inter é o 15º, com 41.