Clube dos EUA monitora volante do Inter

Orlando City tem interesse no jogador de 18 anos. Ricardo Duarte/Internacional

Há aproximadamente um ano figurando entre os profissionais do Inter, Luis Otavio começa a despertar interesse do futebol do exterior. O volante, de apenas 18 anos, é monitorado pelo Orlando City, dos EUA. Uma proposta poderá ser apresentada pelo jovem nas próximas semanas.

Lançado e lapidado por Roger Machado, desde o segundo semestre de 2024, o garoto natural do Ceará soma 25 partidas com a camisa colorada. Jamais se firmou como titular, mas também ganha oportunidades com a comissão técnica de Ramón Díaz.

Os norte-americanos acompanham o desenvolvimento do jogador desde as categorias de base, e analisam uma possível investida. A informação inicialmente divulgada pelo repórter Kaliel Dorneles foi confirmada por Zero Hora.