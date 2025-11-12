Clube da Europa fará proposta pelo zagueiro Vitão, do Inter

Vitão deve deixar o Inter na próxima janela de transferências Inter / Divulgação

A saída de Vitão do Inter na próxima janela de transferências é um assunto antigo no Beira-Rio. O zagueiro desperta interesse de clubes brasileiros mas prioriza uma saída para a Europa.

No Velho Continente, o principal interessado é o Besiktas, da Turquia. Os turcos já tinham manifestado interesse em contratar o zagueiro, que seguiu no Inter pois o clube ainda apostava em seguir na Libertadores e na Copa do Brasil.

Clube francês

O Besiktas promete uma proposta ao atleta em dezembro, quando as movimentações da janela de transferências se intensificarão. Um clube francês também sinaliza com uma oferta em breve.

O zagueiro já esteve próximo de deixar o Inter rumo ao Betis, da Espanha, em 2024, mas os espanhóis desistiram do negócio. O Inter pedia 10 milhões de euros (R$ 61,4 milhões) pelos seus 80% do atleta, mas já reconhece que o mercado pode apresentar valores menores.

Neste momento, o Inter não recebeu nenhuma proposta pelo zagueiro. O clube garante que não trata do assunto e foca na reta final do Brasileirão.

Vitão se posiciona sobre especulações

O zagueiro colorado divulgou nota sobre uma possível transferência para outro clube. Segundo o texto, "o atleta segue 100% focado no Internacional e totalmente comprometido com o clube nesta reta final do Campeonato Brasileiro".

Confira a nota na íntegra:

Diante das recentes especulações, informamos que não há qualquer negociação em andamento envolvendo o zagueiro Vitão. O atleta segue 100% focado no Internacional e totalmente comprometido com o clube nesta reta final do Campeonato Brasileiro.

Vitão mantém sua rotina de treinos e concentração normalmente, demonstrando profissionalismo, entrega e respeito ao Inter e à torcida. Seu foco está em contribuir ao máximo dentro de campo, ajudando a equipe a alcançar seus objetivos e encerrar a temporada da melhor forma possível.