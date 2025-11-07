Chuva atrapalha, titulares treinam na academia e Inter encerra preparação para enfrentar o Bahia; veja provável time

Alan Patrick foi um dos jogadores que trabalharam na academia. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A chuva que atingiu Porto Alegre nesta sexta-feira (7) atrapalhou o treino do Inter que definiria a escalação para enfrentar o Bahia, no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Nas imagens divulgadas pelo clube, os titulares trabalharam na academia do CT Parque Gigante. No campo, com a bola, apenas atletas considerados reservas, como Romero, Bruno Henrique, Richard, entre outros.

Mas, até mesmo pelo pouco tempo de preparação, o técnico Ramón Díaz deve repetir a ideia de time que jogou contra o Vitória, em Salvador. As novidades são os retornos de Mercado e Borré que cumpriram suspensão automática e entram nos lugares de Clayton e Ricardo Mathias, respectivamente.

— Dá para ver que eles (comissão técnica) estão tentando encontrar a solução tática, jogar com três ou dois zagueiros, jogar com Alan (Patrick) de falso nove, ou com Borré e Alan um pouquinho mais atrás. Precisamos fazer um grande jogo, vencer e ajudar a comissão a entender qual é a formação ideal. Ainda não nos passaram como vai ser nossa formação de amanhã (sábado), mas precisamos muito dessa vitória porque acho que assim é como vamos recuperar nossa confiança — declarou Mercado que, ao lado de Alan Patrick, concedeu entrevista após a atividade.

Outra possibilidade que não pode ser descartada é a saída de um dos zagueiros para a entrada do atacante Carbonero, que foi reserva nas duas últimas rodadas. Caso isso aconteça, Juninho seria o candidato para perder o lugar na equipe, como se deu no intervalo do empate com o Atlético-MG.

Assim, a provável escalação colorada teria: Ivan; Vitão, Mercado e Juninho (Carbonero); Vitinho, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Alan Patrick, Tabata e Borré.

A partida contra o Bahia está agendada para iniciar às 18h30min deste sábado (8). Mesmo com a promoção de ingressos mantida, a projeção é de que 25 mil torcedores compareçam no Beira-Rio e ajudem o Inter a buscar uma vitória que poderia aumentar a distância para o Z-4.

