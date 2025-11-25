Chances do Inter disputar a Série B em 2026 diminuem após empate com o Santos, veja a probabilidade

Inter desperdiçou oportunidade de se afastar do Z-4. Renan Mattos / Agencia RBS

O empate com o Santos, na segunda-feira (24), impediu que o Inter se afastasse da zona de rebaixamento para a Série B. A equipe ocupa a 15ª posição, com 41 pontos, três a mais do que os paulistas, o primeiros no Z-4.

Conforme os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), passadas 35 rodadas, o Colorado ainda tem 6,5% de chances de jogar a Segunda Divisão em 2026. O percentual baixou em relação ao que era antes do confronto contra o Peixe (8,2%).

O Inter ainda tem três partidas pelo Brasileirão. As duas próximas são fora de casa. Primeiro, contra o Vasco, em São Januário. Depois, enfrenta o São Paulo, no Morumbi. A despedida do campeonato será no Beira-Rio, contra o Bragantino.

Quatro times têm mais chances de rebaixamento do que a equipe de Ramón Díaz. O Sport já está matematicamente rebaixado, seguido por Juventude (97,9%), Fortaleza (88,6%), Santos (57,8%) e Vitória (43,5%).