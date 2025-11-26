Centroavante de 15 anos assina primeiro contrato profissional com o Inter; multa é de R$ 370 milhões

Fabrício Prado assinou seu primeiro contrato profissional. Arquivo pessoal / Reprodução

Centroavante das categorias de base do Inter, Fabrício Prado assinou seu primeiro contrato profissional com o clube. O garoto de 15 anos é destaque do Celeiro de Ases e, inclusive, já recebeu sondagens para deixar o Colorado.

No novo contrato firmado entre as partes, ficou definido que o vínculo terá validade de três anos e conta com uma multa rescisória de 60 milhões de euros (cerca de R$ 373 milhões) para clubes do exterior.

Fabrício foi artilheiro em duas competições de base disputadas pelo Inter nesta temporada. As boas atuações do jovem já despertaram o interesse dos italianos da Fiorentina, que consultaram a situação do atleta.