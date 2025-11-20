Ceará x Inter hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Inter e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 21h30min, pela 34ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Arena Castelão, em Fortaleza.
O Colorado vem de empate em 2 a 2 com o Bahia, no Beira-Rio, enquanto o time cearense venceu o Corinthians por 1 a 0, fora de casa.
Escalações para Ceará x Inter
Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Zanocelo, Vina e Galeano; Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.
Inter: Ivan; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei; Luis Otávio, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Vitinho e Borré. Técnico: Ramón Díaz.
Arbitragem para Ceará x Inter
Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE). VAR: Diego Pombo Lopez (BA).
Onde assistir a Ceará x Inter
Como chegam Ceará x Inter
Ceará
O time cearense entra em campo sem Rafael Ramos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, Fernando Sobral, que foi baixa na última rodada por lesão, é dúvida para enfrentar o Inter.
O Ceará ainda terá oito pendurados por dois amarelos na partida desta quinta: Bruno Ferreira, Matheus Bahia, Lucas Mugni, Zanocelo, Galeano, Pedro Henrique, Fernandinho e Pedro Raul.
Inter
O Colorado pode ter uma novidade no time titular. Nos últimos treinos, Ramón Díaz testou o volante Bruno Henrique entre os titulares, ao lado de Luis Otávio e Alan Rodriguez. Com isso, o Colorado pode ir a campo com quatro meio-campistas, com Alan Patrick completando o setor.
Thiago Maia, suspenso pelo terceiro amarelo, é baixa.
