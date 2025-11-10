Ceará convoca torcedoras para a partida contra o Inter após fala machista de Ramón Díaz

Técnico colorado fez comentário infeliz em entrevista coletiva. Renan Mattos / Agencia RBS

Próximo adversário do Inter no Brasileirão, o Ceará respondeu à fala machista do técnico colorado Ramón Díaz dita após o empate com o Bahia. O clube anunciou uma promoção de ingressos com meia-entrada às mulheres para a partida, que ocorre após a data Fifa, em 20 de novembro.

Em entrevista coletiva, no último sábado (8), o treinador disse que "futebol é para homens, não para meninas". Na divulgação da promoção, o Ceará convocou as torcedoras dizendo que “lugar de mulher é na Arena Vozão”.

Ramón Díaz usou as redes sociais para se desculpar pelo comentário. A manifestação foi publicada no Instagram depois de aproximadamente 15 horas de repercussão da frase, que causou polêmica. O Inter publicou uma nota em seu site oficial após o pedido de desculpas do treinador.

Esta não foi a primeira vez que o argentino apresentou falas polêmicas sobre mulheres no futebol, enquanto atua no Brasil. Em abril de 2024, quando treinava o Vasco, ele criticou uma situação em que o VAR foi operado por uma mulher. Na época, Ramón atribuiu a fala a Daiane Muniz, que foi a responsável no jogo entre Vasco e Grêmio, vencido pelos cariocas.

Confira a publicação do Ceará