Ceará conta com legião de ex-jogadores do Inter para o confronto no Castelão; veja quem são

Pedro Henrique, ex-Inter, é titular do Ceará. Felipe Santos / Ceará,Divulgação

Identificado com o Colorado e com passagem recente pelo clube, Pedro Henrique terá a missão de superar a defesa colorada na noite desta quinta-feira (20), na partida entre Ceará e Inter. Natural de Santa Cruz do Sul, o gaúcho de 35 anos é titular do Ceará.

Além de Pedro Henrique, o elenco do Vozão conta com outros três jogadores que também passaram pelo Beira-Rio. O goleiro Keiller defende o clube por empréstimo até o final do ano, enquanto os atacantes Lucca e Aylon deixaram o Inter recentemente para atuar no clube cearense.

— É um jogo que vai exigir muito da nossa equipe. A gente sabe da qualidade do nosso adversário, mas também sabemos que vamos contar com o Castelão cheio. Nossa torcida vai estar presente, tenho certeza disso, e o mínimo que podemos fazer é retribuir com uma grande vitória — disse Pedro Henrique em entrevista aos canais oficiais do Ceará.

Entre 2021 e 2022, Pedro Henrique vestiu a camisa colorada. Foram 90 jogos pelo Inter, com 21 gols marcados e sete assistências. Pelo Ceará, ele disputou 40 partidas na atual temporada e fez oito gols.

Outro destaque é o centroavante Pedro Raul, natural de Porto Alegre, titular do ataque do Ceará. Diferentemente de seu companheiro de ataque, ele nunca vestiu a camisa da dupla Gre-Nal.

Ceará e Inter se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30min, no Castelão, em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão. O Inter é o 15º colocado, com 37 pontos, enquanto o Vozão ocupa a 13ª posição, com 42 pontos.