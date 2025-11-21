Ceará 1x2 Inter: veja os gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

O Inter foi até o Castelão enfrentar o Ceará pela 34ª rodada do Brasileirão e voltou com três pontos na mala. Nesta quinta-feira (20), Vitinho e Ricardo Mathias marcaram e garantiram o 2 a1 para o Colorado.
O resultado foi construído no segundo tempo. Aos 31, Vitinho abriu o placar e fez o torcedor dar o grito de alívio. Apenas quatro minutos depois, Ricardo Mathias marcou contra e deixou tudo igual no placar. Aos 41, o guri se redimiu com um belo gol que assegurou a vitória.
O Inter volta a campo na segunda-feira (24), contra o Santos, no Beira-Rio, às 21h.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.