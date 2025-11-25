CBF muda local da partida entre Inter e São Paulo na penúltima rodada do Brasileirão

Partida entre São Paulo x Inter será na Vila Belmiro, em Santos. Filipe Duarte / Agência RBS

Um dos jogos da reta final do Inter no Brasileirão sofreu uma mudança importante. Pela segunda vez, o confronto diante do São Paulo teve o estádio sendo alterado pela CBF.

Por um pedido do São Paulo, a partida, que acontece no dia 3 de dezembro, será realizada na Vila Belmiro, em Santos. A alteração foi confirmada pela CBF nesta terça-feira (25).

Inicialmente, o jogo estava marcado para o estádio do Santos, em um acordo entre os clubes. Porém, transferido para o Morumbi pelo São Paulo.

Agora, o São Paulo voltou atrás e fez um novo pedido para que o jogo aconteça na Vila em função do gramado. Em virtude dos shows da banda Oasis, o gramado do Morumbi foi danificado e não seria recuperado a tempo do jogo.

A imprensa paulista também apurou que a torcida do São Paulo planejava um protesto no estádio. Logo, com a mudança, a equipe não atuará mais no Morumbi na temporada.

São Paulo x Inter se enfrentam às 20h do dia 3 de dezembro. Antes disso, o Colorado encara o Vasco, na sexta-feira (28), em São Januário.