CBF divulga áudio do VAR sobre anulação de pênalti do Atlético-MG contra o Inter; veja o vídeo

A CBF divulgou na manhã desta segunda-feira (3) os áudios da arbitragem durante os lances da partida entre Inter e Atlético-MG analisados pelo VAR. O jogo, válido pela 31ª rodada do Brasileirão, foi realizado neste domingo (2), no Beira-Rio.
Uma das análises do VAR levou à anulação de um pênalti marcado em campo para os mineiros. Confira o vídeo do lance acima.
Na jogada, o árbitro Alex Ang Ribeiro marcou um pênalti para o Atlético-MG aos 29 minutos do confronto após o atacante Rony cair na área gaúcha em disputa com o lateral Bernabei.
O VAR, no entanto, considerou que o jogador do Inter não derrubou o atacante. O árbitrou revisou o lance no vídeo e voltou atrás na marcação da penalidade.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.