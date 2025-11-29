Carbonero volta a ser desfalque no Inter por suspensão

Colombiano está fora da decisão contra o São Paulo. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Em situação dramática no Brasileirão, o Inter terá o desfalque de Carbonero para a próxima rodada. Mais uma vez, o motivo da ausência é por suspensão. O atacante recebeu o terceiro amarelo na goleada sofrida para o Vasco, por 5 a 1, em São Januário.

O jogador tem sido desfalque nos últimos jogos por conta de questões disciplinares. Na partida desta sexta-feira (28), ele retornou de suspensão por conta da expulsão contra o Ceará. Ao longo do Brasileirão, o colombiano recebeu seis cartões amarelos e um vermelho.

No mês passado, Carbonero foi desfalque em uma partida contra o Bahia alegando que não sabia que estava pendurado. Na ocasião, ele recebeu o terceiro cartão contra o Sport, em que teve atuação elogiada. Ele foi punido pela arbitragem após chutar a bola para longe em protesto a uma falta marcada.

Depois do resultado de 5 a 1 no Rio de Janeiro, o Inter terá os dois últimos jogos do campeonato para lutar pela permanência na Série A. Com 41 pontos e na 16ª posição, o Colorado poderá entrar na zona do rebaixamento neste sábado, em caso de um triunfo do Vitória contra Mirassol, às 16h, no Barradão.

Os últimos jogos do Inter na competição serão contra São Paulo, na próxima quarta-feira (3), na Vila Belmiro, e Bragantino, no domingo (7), no Beira-Rio.