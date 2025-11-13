Campeão mundial pelo Inter vira técnico em projeto na Itália: "Passo adiante o que aprendi"

Léo Aro trocou os gramados brasileiros por uma nova missão na Itália. Arquivo Pessoal / Léo Aro

Campeão da Libertadores e do Mundial pelo Inter em 2006, Léo Aro trocou os gramados brasileiros por uma nova missão na Itália. Aos 41 anos, o ex-atacante vive em Mondovì, cidade a cerca de 80km de Turim, onde atua como coordenador técnico e treinador do Palestra Tre Valli FC, clube focado na formação de jovens, enquanto ainda joga na sétima divisão italiana.

O projeto, fundado em 2020 por Lucas Perez, funciona como uma espécie de intercâmbio esportivo. Recebe jogadores entre 17 e 23 anos que passaram por categorias de base, mas não conseguiram se firmar no profissional. O objetivo é lapidar talentos e abrir portas em clubes da Europa.

— Treinamos com rotina profissional, em dois turnos diários. Disputamos amistosos e um campeonato regional. Os que se destacam são indicados a clubes parceiros — explica Léo.

Sonho antigo realizado

A conexão com o projeto começou pelas redes sociais. Léo interagia com o clube e recebeu o convite para integrar a equipe. A proposta reacendeu um desejo antigo: voltar à Itália, onde defendeu o Lecce em 2006.

— Fui por três meses, mas já com a intenção de levar a família. Fiquei de agosto a novembro sozinho. Em dezembro, eles vieram. Estamos aqui há dois anos — conta.

O pacote oferecido pelo projeto inclui estadia, alimentação, transporte e participação em campeonatos, com custo de cerca de 4 mil euros (aproximadamente R$ 25 mil). Os jovens ficam por três meses, tempo permitido para turistas no país.

Professor Léo

Formado em Educação Física, Léo aplica os conhecimentos adquiridos ao longo da carreira para montar uma programação de treinos de alto nível.

— Passo adiante o que aprendi com treinadores, fisiologistas e preparadores físicos. A ideia é que os meninos alcancem o máximo do potencial — afirma.

Atualmente, o projeto conta com 20 atletas: 15 brasileiros, dois americanos, dois quenianos e um costarriquenho. Já chegaram a ter 36 jogadores, mas o valor do euro impacta no número de participantes.

Jovens com passaporte italiano têm caminho facilitado para permanecer no país. Já foram encaminhados para clubes das Séries C e D, além da Eccellenza, a quinta divisão italiana. Sem cidadania, a Croácia surge como alternativa — oito atletas do último grupo seguiram para lá.

Na ativa

Apesar da rotina intensa com os treinos, Léo ainda atua como jogador. Defende o Bisalta, time da sétima divisão italiana, localizado a 12 km de Mondovì.

— Eu era capitão e reclamei com o árbitro em português. Ele não gostou e me deu cinco jogos de suspensão — revela, bem-humorado.

O ex-atacante pretende tirar a Licença D da UEFA, que permite comandar equipes da Série D para baixo. Por enquanto, concilia os treinos com os estudos e a carreira como jogador.

Ligação eterna com o Inter

Enquanto constrói uma nova trajetória na Itália, Léo guarda com carinho as lembranças do Inter. Em 2006, fez parte do elenco campeão da Libertadores e do Mundial, mesmo com poucas oportunidades em campo — foram 22 jogos e seis gols.

— Até arrepio de falar do Inter. Foi um ano maravilhoso. Aquele time era muito bom. Fiz meus golzinhos, mas os caras não davam brecha — diz.

Léo entrou na delegação que venceu o Barcelona em Yokohama após a lesão de Rentería. A convocação veio de surpresa, durante um churrasco em Campinas.

— Achei que fosse piada. No dia seguinte, estava em Porto Alegre. Provei o terno e viajamos ao Japão —lembra.

Hoje, mantém contato com ex-companheiros e até com o ex-presidente Fernando Carvalho em um grupo de WhatsApp. As histórias e brincadeiras seguem vivas.

Com o Inter no coração, Léo dá novos passos na Itália. As lições aprendidas no Beira-Rio agora servem para orientar jovens que sonham em trilhar o caminho do futebol profissional.