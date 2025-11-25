Borré vive crise "interminável", mas segue com a confiança da comissão técnica

Borré seguirá no time titular contra o Vasco? Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Quarenta e quatro jogos oficiais, oito gols marcados e quatro assistências. Apenas um gol a cada 339 minutos em campo em 2025 pelo Inter. Os dados apresentados pelo site Transfermarkt, especialista em scouts esportivos, poderiam estar relacionados a um atacante reserva ou pouco utilizado, mas esses números resumem a temporada de Rafael Borré.

O colombiano vive um ano ruim vestindo a camisa do Inter. Se analisarmos apenas o returno do Brasileirão, Borré soma dois gols — na derrota para o Flamengo por 3 a 1 e na vitória sobre o lanterna Sport por 2 a 0. São números que não sustentariam uma titularidade que se consolidou com a chegada da dupla Ramón e Emiliano Díaz.

No empate por 1 a 1 com o Santos, na noite da última segunda-feira (24), Borré foi peça importante ao dar a assistência para o gol marcado por Alan Patrick. Ainda assim, as chances perdidas pelo atacante acabaram gerando críticas da imprensa e da torcida, mas não da dupla de treinadores.

— Você tem um grupo e tem que cuidar do grupo por uma questão de confiança também. Não pode, ante qualquer adversidade, botar o dedo em alguém — defendeu o auxiliar Emiliano.

Após o empate que manteve o Inter próximo do Z-4, um dos atletas mais xingados pelos torcedores na saída do Beira-Rio acabou sendo justamente o colombiano, responsável por desperdiçar três boas chances de marcar.

Agora, para o próximo compromisso, diante do Vasco, sexta-feira (28), em São Januário, existe a possibilidade de que Ricardo Mathias ganhe uma nova oportunidade no ataque. Outra alternativa envolve o retorno de Carbonero ao time titular, com o setor ofensivo sendo formado também por Vitinho e Alan Patrick.