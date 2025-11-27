Borré? Mathias? Carbonero? Quem deve ser o atacante do Inter para o jogo contra o Vasco

Atacante Ricardo Mathias pode ser titular do Inter João Batista, Inter / Divulgação

O ataque do Inter será um dos maiores mistérios da escalação para enfrentar o Vasco, na sexta, 19h30min, em jogo que pode representar o fim da agonia na luta contra o rebaixamento. O desperdício de chances e as vaias ouvidas por Borré na segunda-feira podem colocá-lo no banco.

O retorno de Carbonero após cumprir suspensão é mais uma concorrência para Ricardo Mathias, que goza de prestígio com a torcida. Ou nada disso pode importar, já que o jogo é em São Januário, e trata-se de um adversário com estilo de jogo bem específico, por causa do técnico Fernando Diniz.

Para destrinchar as opções, é preciso começar por Borré. O colombiano ficou marcado pelos gols perdidos, e foram pelo menos três oportunidades claras, contra o Santos. Mas também é preciso lembrar que foi dele a assistência para Alan Patrick e que em momento algum se omitiu do jogo. Teve participação em tabelas, criação e combate. Mas isso é insuficiente para um protagonista. É preciso colocar a bola na rede. A comissão técnica colorada não esconde a admiração pelo atacante especialmente por sua personalidade.

Emiliano Díaz, auxiliar de seu pai, Ramón, contou que Borré, ao chegar da data Fifa às 11h de quinta-feira, pouco mais de 10 horas antes do duelo com o Ceará, chamou os comandantes e disse que estava pronto para jogar.

Ele havia voado de Nova York a Boston, de Boston a São Paulo e de São Paulo a Fortaleza entre as manhãs de quarta e quinta. Com a mesma logística, outro candidato à vaga, Carbonero, teria dito que se sentia cansado e que seria melhor ficar no banco.

Esse tipo de atitude pesa na hora decisiva do campeonato. Carbonero, por exemplo, que ficou no banco e entrou no intervalo no Ceará, deve novamente começar na reserva em São Januário. Mesmo que sua contribuição ofensiva tenha sido melhor.

Mas há Ricardo Mathias. Herói do Inter para buscar a classificação na Libertadores quando todos os atacantes estavam lesionados, contra o Nacional, e salvador da batalha do Castelão, duas rodadas atrás, o jovem é outro candidato à vaga. Emiliano Díaz explicou que ele teve um desconforto muscular e que por isso não começou contra o Santos. Mas não descartou a mudança contra o Vasco:

— Os dois e vão brigar por um lugar no ataque.