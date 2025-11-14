Borré é julgado por expulsão contra o Cruzeiro e está liberado para atuar contra o Ceará

O Inter conseguiu uma importante vitória na manhã desta sexta-feira (14). O atacante Rafael Borré foi julgado pela expulsão contra o Cruzeiro, no dia 23 de agosto. Por ter recebido cartão vermelho direto no jogo, o colombiano corria risco de uma punição de até seis partidas. Os julgadores, no entanto, mantiveram apenas a suspensão automática já aplicada ao atleta.
Borré foi enquadrado no artigo 254 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que trata de jogada violenta. Por ter recebido a punição mínima, ele está liberado para enfrentar o Ceará, na próxima quinta-feira (20), no Castelão.
A convite do departamento jurídico do Inter, Borré participou de forma online do julgamento, que ocorreu no STJD. Vestindo a camisa de treino da seleção colombiana, o atacante acompanhou a sessão diretamente do hotel que serve de concentração para a Colômbia, nos Estados Unidos.
A participação de Rafael Borré foi considerada fundamental para que os julgadores mantivessem apenas a suspensão automática já aplicada ao atleta. O julgamento contou também com a participação do advogado do Inter, Rogério Pastl.
Data Fifa
Borré está nos Estados Unidos a serviço da seleção colombiana, que disputará dois amistosos. Neste sábado (15), na Flórida, a Colômbia enfrenta a Nova Zelândia. Na próxima terça-feira (18), em Nova York, o adversário será a Austrália.
Além de Borré, Carbonero também está à disposição da seleção colombiana nesta data Fifa. O Inter montou uma logística especial para contar com os dois atacantes na partida diante do Ceará, no Castelão, pela 34ª rodada do Brasileirão.
