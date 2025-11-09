Bernabei admite cobranças de D'Alessandro e instabilidade no Inter: "Não estou no meu melhor momento"

Bernabei reconhece queda de rendimento. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Destaque do Inter na temporada passada, Bernabei admite queda de rendimento em 2025. Ele garante trabalhar para retomar a fase positiva. O lateral esquerdo confirmou a informação de que foi cobrado por D'Alessandro, diretor esportivo, por conta do pênalti cometido na derrota para o Bahia, fora de casa, no final de outubro.

A informação foi divulgada pelo colunista Vaguinha, do Grupo RBS. Depois da derrota em Salvador, D'Alessandro subiu o tom por conta da penalidade cometida por Bernabei. O gol resultou na derrota colorada na Arena Fonte Nova.

— São situações que acontecem. Um pênalti não condena. A confiança é muito importante pra mim, não estou no meu melhor momento, mas continuo trabalhando tranquilo, sei que vou continuar crescendo e melhorando dia a dia — revelou Bernabei.

O atleta assumiu a posição com Roger Machado, em 2024, desbancando Renê. Bernabei foi comprado junto ao Celtic após longa negociação. Neste ano, ele caiu de rendimento, mesmo sendo praticamente a única alternativa para o setor.