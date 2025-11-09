Inter

Má fase
Notícia

Bernabei admite cobranças de D'Alessandro e instabilidade no Inter: "Não estou no meu melhor momento"

Jogador e dirigente conversaram após o pênalti cometido pelo lateral contra o Bahia, na Fonte Nova

Saimon Bianchini

