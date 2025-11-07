Atacantes do Inter são convocados e devem ser desfalques contra o Ceará

Borré (E) e Carbonero (D) foram chamados pela seleção colombiana. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter deve ter dois desfalques no ataque para enfrentar o Ceará, no dia 20 de novembro, pelo Brasileirão. O jogo acontece em Fortaleza, na Arena Castelão.

Borré e Carbonero foram convocados para defender a Colômbia em dois amistosos na data Fifa. O primeiro acontece contra a Nova Zelândia, dia 15, em Fort Lauderdale. A segunda partida será diante da Austrália, dia 18, em Nova Iorque.

O segundo confronto é que gera o alerta no Beira-Rio. Afinal, o prazo é muito curto para que os dois atacantes estejam à disposição no nordeste brasileiro.

Até o momento, a direção colorada ainda não se manifestou se pedirá ou não o corte dos atletas. Outra alternativa seria montar uma logística especial para tentar ter ambos em condições de enfrentar o Ceará.

Confira a lista de convocados da Colômbia