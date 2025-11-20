Atacante ex-Inter perde espaço na Europa e cogita retorno ao Brasil

Jovem fez dois gols com a camisa do Inter Real Murcia / Divulgação

Após um começo promissor na Europa, quando chegou a ter uma média de gols por minutos superior a Lewandowski e Mbappé, um atacante ex-Inter perdeu espaço e cogita um retorno ao futebol brasileiro. O jogador foi sondado por alguns clubes e analisa o cenário. O Colorado tem direito a um percentual de eventual transferência.

Aos 23 anos, Matheus Cadorini está no Real Múrcia, da Terceira Divisão da Espanha, fez base no Osasco e foi contratado para a base do Inter em 2020. No ano seguinte, ele subiu aos profissionais com dois gols em cinco partidas, sendo adquirido pela gestão Alessandro Barcellos.

Empréstimos

Em 2022, teve 11 aparições e foi repassado por empréstimo ao Coritiba e, posteriormente, ao Ituano-SP. Em 2024, o Colorado o liberou para o futebol europeu mantendo 20% dos direitos econômicos.

A arrancada na Espanha foi impressionante. Em média por minutos, foram três gols em 146 minutos. Na ocasião, ele superava os astros dos gigantes Barcelona e Real Madrid. Depois disso, os gols secaram e ele não voltou a balançar as redes. Nos últimos cinco meses, válidos da temporada 2025/26, ele entrou em cinco partidas, somando 105 minutos, mas muitas vezes nem saiu do banco de reservas.

Com contrato até a metade de 2027, Cadorini cogita uma volta ao futebol brasileiro para mais chances. Segundo apurou Zero Hora, clubes da Série B e a Portuguesa, equipe tradicional do país, que virou SAF e está na elite do futebol paulista, fizeram sondagens.