Atacante do Inter será julgado no STJD por expulsão 

Colombiano pode desfalcar o Inter em caso de condenação. (Ricardo Duarte/S.C.Internaciona)

O atacante Rafael Borré, do Inter, foi denunciado e será julgado pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). O episódio ocorre em decorrência da expulsão contra o Cruzeiro, ainda em agosto.

Naquele jogo, o colombiano recebeu cartão vermelho direto do árbitro Matheus Delgado Candançan em decorrência de uma entrada dura de carrinho em Christian. O lance ocorreu nos acréscimos da derrota do Inter para o Cruzeiro, por 2 a 1, no Mineirão, no dia 23 de agosto.

Borré foi denunciado no artigo 254 do CBJD, que trata de punição para jogada violenta, que pode incluir agressão física e conduta antidesportiva, como lance temerário ou imprudente na disputa da jogada, ainda que sem a intenção de causar dano ao adversário.

Qual é a pena prevista?

A denúncia será julgada pela 5ª Comissão Disciplinar do SJTD na sexta-feira (14), a partir das 10h, na sede do STJD no Rio de Janeiro. Para este tipo de caso, pena prevista é de uma a seis partidas de suspensão.

Em caso de condenação, o atleta pode ser desfalque para o Inter nas próximas partidas do Brasileirão. Vale lembrar que o jogador já cumpriu suspensão automática por conta do cartão vermelho recebido.