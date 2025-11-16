Atacante do Inter faz o gol da vitória da Colômbia em amistoso contra a Nova Zelândia

Carbonero (E), atacante do Inter, em treino da Colômbia. @fcfseleccioncol / Instagram / Reprodução

O amistoso entre Colômbia e Nova Zelândia, neste sábado (15), foi resolvido por Carbonero. O atacante do Inter entrou na reta final do duelo nos Estados Unidos e precisou de cerca de 10 minutos para marcar o gol da vitória colombiana, aos 43 do segundo tempo.

Antes disso, jogo estava empatado em 1 a 1. Puerta havia aberto o placar logo no início da partida. Aos 35 da etapa final, dois minutos após a entrada de Borré e Carbonero, a Nova Zelândia deixou tudo igual, com Benjamin Old.

Como foram os atacante do Inter

Borré entrou junto com Carbonero aos 33 minutos do segundo tempo. O camisa 19 teve participação discreta na partida, com apenas quatro ações com a bola, de acordo com a plataforma de scout Sofascore. Foram 67% de acerto de passes (2 de 3).

Já Carbonero, além do gol, teve outra sete ações com a bola, sendo também uma finalização pra for. Teve 80% de aproveitamento de passes, acertando 4 de 5 tentativas.

Ainda nos EUA, eles seguem servindo a Colômbia em amistoso contra a Austrália, na próxima terça (18). Carbonero e Borré voltam ao Brasil no dia seguinte, quando devem se reapresentar no Inter para o duelo importante diante do Ceará, fora de casa.