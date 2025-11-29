As contas de Abel Braga para evitar o rebaixamento do Inter

Abel é o novo técnico do Inter para o final do Brasileirão. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Anunciado como novo técnico do Inter nas últimas duas rodadas do Brasileirão, Abel Braga já havia se manifestado sobre as possíveis chances de queda do clube. Na quarta-feira (26), ele concedeu entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, e afirmou que o Colorado não será rebaixado.

O agora novo treinador admitiu preocupação pela fase do clube, mas repetiu que acredita na permanência do Inter na Série A:

— O mental se torna horrível. Quando a bola não entra, o peso emocional aumenta, o jogador não reage da mesma maneira. Confiança é tudo. Sei como é passar por isso — afirmou.

Leia Mais Abel Braga é anunciado como novo técnico do Inter para as duas últimas rodadas do Brasileirão

Contas para sair do Z-4

Sobre a matemática envolvendo um possível rebaixamento, Abel afirmou que havia feito as contas e que acreditava na permanência. No entanto, a entrevista aconteceu antes da goleada por 5 a 1 para o Vasco.

— Não vai cair, não vai cair. Eu acredito imensamente. Já fiz as contas: com dois empates e uma vitória resolve o problema. Até um empate e uma vitória resolve.

Agora, no entanto, a situação é diferente. O triunfo do Vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, combinado com o resultado negativo do Inter no Rio, deixou o Colorado na zona de rebaxaimento após a 36ª rodada. Abel havia alertado sobre o perigo da partida diante dos cariocas:

— O jogo perigoso é esse agora (sexta, 28). O Vasco é extremamente perigoso, a situação deles também não é boa.