As alternativas do Inter para repor os desfalques contra o Santos

Colombiano recebeu cartão vermelho após o gol da vitória sobre o Ceará. Duda Fortes / Agencia RBS

A vitória sobre o Ceará trouxe alívio ao Inter, mas também preocupações para a próxima rodada do Brasileirão. O time terá três desfalques por suspensão: Luis Otávio, Bruno Tabata e Carbonero. Além disso, o goleiro Ivan é dúvida, com suspeita de lesão muscular.

Com a sexta-feira (21) de folga para o elenco e o sábado (22) reservado para um treino aberto à imprensa e à torcida no Beira-Rio, o técnico Ramón Díaz terá a atividade de domingo (23) para definir os substitutos que entrarão em campo contra o Santos, na segunda (24).

Thiago Maia e Gustavo Prado

Se por um lado perdeu Luis Otávio pelo terceiro amarelo, o Colorado terá o retorno de Thiago Maia, que cumpriu suspensão pelo mesmo motivo. Assim, será preciso encontrar uma solução para repor as ausências de Bruno Tabata e Carbonero.

No Castelão, o treinador colorado optou por começar com o meia aberto pela esquerda, sob a justificativa de que Carbonero estava cansado da viagem de volta dos Estados Unidos, onde defendeu a seleção colombiana. Curiosamente, os dois foram expulsos. Assim, para manter a estrutura tática (4-2-3-1), a alternativa mais viável seria escalar Gustavo Prado pela ponta.

Gustavo Prado na esquerda seria a opção mais viável para substituir Tabata e Carbonero. Reprodução / ShareMyTactics

Aguirre e Thiago Maia

Outra possibilidade é o ingresso do lateral-direito Aguirre, além do retorno de Thiago Maia. Isso devolveria Bruno Gomes à posição de origem como volante, liberando Alan Rodríguez para executar função semelhante à que teve Tabata no primeiro tempo no Ceará. O uruguaio teria a missão de ajudar na construção pela esquerda e dar cobertura às subidas de Bernabei.

Alan Rodríguez pode ser escalado aberto pela esquerda. Reprodução / ShareMyTactics

Thiago Maia e Ricardo Mathias

Mas como deixar de novo no banco de reservas o autor do gol salvador contra o Ceará? Pela entrevista de Díaz, a saída de Borré não parece ser levada em consideração.

— Trabalhamos com o Mathias porque sabíamos que Borré e Carbonero foram à seleção e tiveram uma viagem tão longa que foi complicada para eles. O temperamento do Borré é assim, ele quer jogar sempre, apesar de nós termos outra ideia. Por isso, trabalhamos muito com Mathias e Tabata, que fez um primeiro tempo muito bom — explicou o técnico após a partida desta quinta.

Para acomodar Ricardo Mathias ao lado do colombiano, como ocorreu no segundo tempo em Fortaleza, será preciso mexer no sistema tático.

Com Thiago Maia posicionado como primeiro volante, o argentino Alan Rodríguez poderia ser deslocado para a esquerda. A diferença é que Vitinho precisará fazer a mesma função pela direita, no sistema 4-1-3-2.

Para acomodar Ricardo Mathias no ataque, Inter pode mudar esquema tático. Reprodução / ShareMyTactics

Juninho e Ricardo Mathias

Uma última opção seria utilizar Bernabei para ser o jogador mais agudo pela esquerda. Desta forma, o argentino poderia ser improvisado na ponta, com a escalação de alguém na lateral, ou até mesmo a retomada do esquema com três defensores.

Com Juninho ao lado de Vitão e Mercado, por exemplo, Thiago Maia jogaria mais solto. Além disso, Ricardo Mathias poderia aparecer ao lado de Borré.

A única questão é saber quem seria o ala: Bruno Gomes ou Vitinho. Se a opção for pelo atacante — que já executou esta função diante do Atlético-MG —, Alan Rodríguez poderia deixar a equipe.

Inter pode retomar o sistema tático com três zagueiros. Reprodução / ShareMyTactics