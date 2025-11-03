Após empate com o Atlético-MG, vice de futebol do Inter faz promessa aos torcedores

Bisol concedeu entrevista depois do empate do Inter com o Galo. Filipe Duarte / Agência RBS

O momento do Inter exigia um pronunciamento da direção. E ele veio. Após o empate sem gols com o Atlético-MG, neste domingo (2), no Beira-Rio, o vice de futebol, José Olavo Bisol, falou à imprensa e ao torcedor colorado.

Depois da coletiva de Ramón e Emiliano Díaz, o dirigente agradeceu à torcida pelo apoio, anunciou que a direção passará a se manifestar após todas as partidas e criticou a arbitragem do jogo deste domingo. Além disso, pediu ponderações nas críticas ao time.

Agradecimentos

Além de uma série de promoções do clube para o jogo contra o Galo, o presidente Alessandro Barcellos fez questão de convocar a torcida na semana passada. Ela atendeu o chamado e se fez presente: o Beira-Rio registrou um público de 32 mil pessoas neste domingo.

— Agradecer a todos que se mobilizaram para vir aqui e entenderam o chamamento do clube, da comissão técnica, dos atletas, da diretoria. Mesmo sem a vitória, sabemos a importância dessa energia que foi criada — afirmou Bisol.

Mudança de postura

O vice de futebol também garantiu uma nova postura de comunicação do clube, com pronunciamentos regulares após cada jogo, visando maior transparência para com o torcedor, especialmente neste momento difícil — o Inter é o 15º da tabela, com 36 pontos, cinco a frente do Vitória, próximo adversário e primeiro dentro do Z-4:

— A gente estabeleceu que todo jogo terá o pronunciamento de algum dirigente. Estamos cientes do momento delicado e trabalhando profundamente para arrumar soluções. Queremos uma relação transparente com o torcedor.

— Nunca deixamos de vir tratar os assuntos de forma transparente. Alguns até falaram que a gente se esconde desse processo. Ao contrário, nós vamos estar aqui com mais firmeza. É isso que necessita neste momento. Não é momento de caça às bruxas. Não é momento de crítica pesada com relação a A, B ou C. O que nós queremos aqui é que a união de todos possa repercutir para a gente sair desse momento. — completou.

Criticas à arbitragem

O jogo contra o Galo foi recheado de ajustes no VAR. O Inter teve vermelho e pênalti contra si anulados. Além disso, o juiz Alex Gomes Stefano só expulsou Vitor Hugo, zagueiro do Atlético-MG, após revisão no monitor.

Muito por essas questões, Bisol criticou a arbitragem, mas não a colocou como culpada do resultado:

— Todas as decisões capitais foram revistas pelo VAR. Isso é lamentável. Além de não acertar, o árbitro de campo causou um jogo travado. Mas, claro, nossa ineficiência em marcar o gol não passa por isso.