Após desmaio em exames médicos, ex-jogador do Inter cogita pendurar as chuteiras

Oscar está em processo de recuperação de lesão na panturrilha. Rubens Chiri / São Paulo FC

Aos 34 anos, o meia Oscar pode estar vivendo os últimos momentos de sua carreira como jogador. Na manhã desta terça-feira (11), o jogador do São Paulo passou mal durante a realização de exames por conta de alterações cardíacas. Prontamente, ele foi encaminhado para um hospital em São Paulo, onde está na UTI, sem previsão de alta.

No momento do mal-estar, Oscar realizava um teste em uma bicicleta ergométrica. O atleta caiu no chão e ficou desmaiado por dois minutos, segundo o ge.globo. Ainda conforme o portal, o jogador avalia a possibilidade de uma rescisão amigável com o São Paulo, clube em que possui contrato até o fim de 2027. Caso seja concretizada, ele decretaria a aposentadoria.

Nesta terça-feira, Oscar foi submetido a um cateterismo de diagnóstico. No fim do dia estava prevista uma ressonância.

Esta não foi a primeira vez que a saúde cardíaca preocupou o meia. Em agosto, quando desfalcava o time por conta de fratura das vértebras, ele realizou exames que apontaram uma alteração. Na época, foi fornecido um laudo que o autorizava entrar em campo.

Vale destacar que Oscar buscava estar na melhor forma física para retornar aos gramados após sofrer uma lesão na panturrilha há cerca de um mês. Neste período, ele desfalcou o clube em cinco partidas.

A carreira de Oscar

Revelado pelo próprio São Paulo, o meia chegou ao Inter em 2010 após questionar irregularidades de seu contrato no clube paulista. Na equipe gaúcha foi campeão da Recopa Sul-Americana em 2011 e venceu duas vezes o Gauchão.

O bom desempenho no Colorado rendeu o interesse do Chelsea, que comprou o atleta em 2012 por cerca de R$ 79,2 milhões, sendo a maior venda do Inter até 2022, quando Yuri Alberto foi para o Zenit. Atualmente, ela ocupa a terceira posição.

Pela Seleção Brasileira, Oscar foi medalha de prata nas Olimpíadas de Londres, em 2012, e venceu a Copa das Confederações de 2013. Titular de Felipão na Copa do Mundo de 2014, o jogador foi o autor do único gol brasileiro na semifinal contra a Alemanha. Ele também marcou na estreia contra a Croácia.

Em 2017, foi contratado pelo Shanghai Port, clube que defendeu por sete anos e se tornou ídolo. No começo desta temporada, voltou ao São Paulo.

Confira a nota publicada pelo São Paulo

Durante exames realizados na manhã desta terça-feira (11), no SuperCT, como parte da preparação visando à pré-temporada de 2026, o atleta Oscar apresentou uma intercorrência com alterações cardiológicas, sendo prontamente atendido pelos profissionais do clube e pela equipe médica do Einstein Hospital Israelita, que estava presente no local.

Em seguida, o jogador foi encaminhado ao hospital, onde se encontra clinicamente estável e permanece em observação para a realização de exames complementares para elucidação diagnóstica.