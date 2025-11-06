Após derrota, comissão técnica do Inter evita falar em rebaixamento: "Vamos manter a calma. Estamos felizes com o grupo"

Emiliano e seu pai explicaram mais um insucesso no Colorado. Saimon Bianchini / Agência RBS

Após a derrota por 1 a 0 em confronto direto com o Vitória, na noite desta quarta-feira (5), o Inter ficou a três pontos da zona de rebaixamento – pode ser dois nesta quinta (6). Para a comissão técnica do Inter, no entanto, ainda não há briga efetiva contra o rebaixamento.

Na entrevista coletiva, Emiliano e Ramón Díaz afirmaram que, como o time não está no Z-4, não comentariam qualquer risco de queda.

— Não estamos na zona. Ainda dependemos de nós. Vamos dar a vida para sair dessa situação — afirmou o auxiliar técnico Emiliano Díaz, que chegou a demonstrar irritação com a pergunta.

Sobre a partida, Emiliano classificou como um "jogo muito feio", em que nenhum dos dois times teve muitas chances de marcar:

— Claramente não gostamos da partida. Sabíamos que ia ser um jogo assim, definido na bola parada — pontuou o auxiliar.

Ele também tentou blindou o elenco de críticas, e disse que não colocaria a responsabilidade no grupo de jogadores:

— O grupo não é ruim. Vamos manter a calma. Estamos felizes com o grupo. Vamos tirar o Inter dessa situação — finalizou.

O Inter volta a campo no sábado (8), quando enfrenta o Bahia. A partida, válida pela 33ª rodada, acontece no Beira-Rio, às 18h30min.

