Após demissão, Emiliano Díaz diz que acredita em permanência do Inter na Série A: "Vamos sair dessa situação"

Comissão técnica foi desligada após goleada por 5 a 1 para o Vasco, em São Januário, neste sábado. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Mesmo após a demissão, a agora ex-comissão técnica do Inter reiterou que acredita na permanência do clube na Série A do Brasileirão. Após a confirmação dos desligamentos, na tarde deste sábado (29), a comissão técnica falou rapidamente com a imprensa no CT Parque Gigante.

Em depoimento à repórter da Rádio Gaúcha, Valéria Possamai, o auxiliar Emiliano Díaz declarou que crê na permanência do agora ex-clube na Série A do Brasileirão:

— Vamos sair dessa situação — resumiu Emiliano Díaz rapidamente, ao deixar as dependências do clube.

O agora ex-técnico, Ramón Díaz, não conversou com a imprensa. Os dois não comandam mais o Inter nas duas rodadas que restam do Brasileirão.

A demissão

O argentino Ramón Díaz foi desligado do cargo neste sábado (29), menos de 24 horas após a goleada por 5 a 1 sofrida para o Vasco no Rio. Junto dele, deixa o clube o auxiliar Emiliano Díaz.