Apoio a Rochet e preocupação com o jogo marcam o ambiente dos torcedores do Inter no Beira-Rio

A estudante Juliana e o professor Ênio. Valter Junior / Agência RBS

O torcedor do Inter sentiu que era hora de ir para arquibancada ajudar o time. Os colorados levam o seu apoio à equipe para a partida contra o Santos, nesta segunda-feira (24). Na chegada da delegação ao estádio, eles deixaram claro o suporte para fugir do rebaixamento, mas evidenciaram outra vez que a energia positiva não se estende à direção.

Centenas de torcedores se aglomeraram para ver a delegação chegar. Quando o ônibus vermelho apontou na entrada do estacionamento, os gritos de "vamo, vamo Inteeeer" começaram. Os primeiros a deixar o veículo foram o presidente Alessandro Barcelos e o vice de futebol José Olavo Bisol. Um instante de silêncio, uns segundos de vaias para a dupla e a retomada dos gritos de apoio.

— Hoje tem que matar, hein! Hoje é dia de comer peixe frito — gritava um dos mais empolgados.

O mais aplaudido foi o goleiro Rochet. O uruguaio voltará ao time após longo período parado. Ele foi o único a ter o seu nome gritado individualmente.

Sócio colorado desde que era criança, Ênio Penha é a síntese do sentimento da torcida. Ex-mascote colorado nos anos 1958 e 1959, o professor universitário mostra-se insatisfeito com a direção, mas confiante de que dias melhores virão. Depois do show, irá direto para a arquibancada.

— Estou preocupado, mas se ganhar hoje, se salva. Não quero pensar no resto — acredita.

Ênio canta em um dos bares do Beira-Rio. Desfila pelo estacionamento de terno branco, camisa vermelha, sapados brancos com listras rubras, chapéu Panamá e muita simpatia.. Na hora de posar para foto, pediu a ajuda de uma torcedora para esticar uma das duas bandeiras que carrega consigo.

— Estou de boa. É bom ter a experiência do Rochet e do Borré. O Ricardo Mathias entra no segundo tempo — acredita a estudante Juliana Borba, a nova ajudante de Ênio.