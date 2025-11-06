Aos 40 anos, bicampeão da América pelo Inter é anunciado como treinador de time goiano

Formado no Celeiro de Ases, Renan é multicampeão pelo Inter, Jefferson Botega/Agência RBS

Bicampeão da Libertadores e campeão do Mundial em 2006 pelo Inter, Renan Brito é o novo técnico do Aparecidense, de Goiás. Formado no Celeiro de Ases, o ex-goleiro foi anunciado pelo clube goiano na quarta-feira (5) como treinador para a temporada de 2026.

A trajetória como técnico ainda é curta. Renan comandava o sub-20 do Colorado até agosto deste ano, quando foi desligado devido ao rebaixamento da equipe no Campeonato Brasileiro da categoria. Antes disso, ele treinou o Barra, de Santa Catarina.

Aposentadoria em 2022

Aos 40 anos, Renan está aposentado dos gramados desde 2022, quando encerrou a carreira de jogador no Marcílio Dias. Ele também defendeu clubes como Goiás, Paraná, Ceará e Valencia, da Espanha.

Em 2026, Renan comandará a Aparecidense nos desafios do Campeonato Goiano e da Série D do Brasileirão. Na última temporada, o Camaleão parou nas oitavas de final da quarta divisão, sendo eliminado pelo Goiatuba.