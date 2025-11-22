Antes de encarar o Santos, Inter faz treino aberto e recebe apoio da torcida no Beira-Rio

Torcadores acompanharam a atividade deste sábado no Beira-Rio. Valéria Possamai / Agencia RBS

A mobilização do Inter para a próxima partida do Brasileirão, diante do Santos, ganhou um elemento à parte. A primeira atividade de preparação contou com um treino aberto aos torcedores, neste sábado (22), no Estádio Beira-Rio.

O treino teve início pouco depois das 11h, quando os jogadores se reuniram no campo para uma conversa liderada pelo auxiliar Emiliano Díaz. Após, todo o grupo se dirigiu para trás de um dos gols, no setor sem cadeiras, onde os torcedores e as organizadas do clube estavam concentrados.

O grupo de jogadores foi recebido com festa, semelhante ao clima de jogo, com cantos tradicionais, bandeirões e sinalizadores. De acordo com a assessoria, 3.700 torcedores compareceram.

Na primeira parte, os jogadores de linha trabalharam a parte física. Enquanto isso, em um dos gols, estavam os goleiros Anthoni, Kauan Jesus, e Luan Pain e Filipe Sírio, da equipe sub-20. A dupla foi integrada em virtude da baixa recente de Ivan, que teve diagnosticada uma lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda.

Depois, na parte com bola, o trabalho foi destinado aos atletas que tiveram menos minutos e que não atuaram contra o Ceará, sem a presença dos considerados titulares. Utilizando metade do campo, as atividades foram voltadas a saída de bola, construção de jogadas, troca de passes e conclusões.

Ausências para encarar o Santos

Na comparação com o time que venceu o Ceará, o time tem quatro desfalques: goleiro Ivan (lesionado), volante Luis Otávio (suspenso pelo terceiro amarelo) e o meia Bruno Tabata e o atacante Carbonero (ambos suspensos pela expulsão contra o Ceará).

Sem Ivan, Anthoni é o reserva imediato para o gol. O volante Thiago Maia, que cumpriu suspensão na última rodada, retoma a posição no meio-campo.

No setor ofensivo, estão concentradas as principais dúvidas. Para substituir Carbonero, o meia Gustavo Prado é um dos principais candidatos. Alan Rodríguez e Romero são outras alternativas.

Ainda, no comando de ataque, Ricardo Mathias poderá ganhar a condição de titular após a atuação no Castelão. Com isso, Rafael Borré iria para o banco.

O treino que vai definir a escalação será realizado neste domingo (23).

Projeção de público

Na tarde deste sábado, o Inter anunciou estão esgotados os ingressos para as áreas livres e locadas do Estádio Beira-Rio para a partida contra o Santos. A projeção é de 40 mil colorados.

Mais uma vez, o clube faz promoção aos torcedores. Os sócios cadeira locada, colorado titular (carteira vermelha), parque check-in e patrimonial clube têm entrada liberada e ingresso gratuito para acompanhante.

Os torcedores das categorias campeão do mundo, nada vai nos separar, academia do povo e parque gigante têm ingresso gratuito no Mundo Colorado.