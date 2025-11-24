Antes de confronto direto contra o Santos, Inter tem 8,2% de chance de ser rebaixado, segundo UFMG

No primeiro turno, Inter venceu o Santos por 2 a 1 na Vila Belmiro. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter ainda não entrou em campo pela 35ª rodada do Brasileirão, mas sabe que tem um confronto direto na luta contra o rebaixamento nesta segunda-feira (24).

O Colorado e o Santos ainda estão ameaçados de jogarem a Série B em 2026. Antes de enfrentar o time paulista, o Inter ocupa a 15ª colocação com 40 pontos, três a mais do que o Peixe, primeira equipe no Z-4.

Neste momento, os gaúchos têm 8,2% de probabilidade de queda, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Os paulistas viram suas chances crescerem para 54,9%.

O Vitória, que venceu o Sport no domingo, tem 44,7% de probabilidade de jogar a Série B no ano que vem. Mais do que os baianos, apenas o Fortaleza (89,1%), o Juventude (98%) e o já rebaixado Sport (100%).

Vasco, com 2,6%, e Ceará, 1,9%, também aparecem no levantamento da UFMG. Depois do jogo desta segunda-feira, o Inter terminará o Brasileirão contra Vasco, São Paulo e Bragantino.

Probabilidade de queda

Sport - 100%

Juventude - 98%

Fortaleza - 89,1%

Santos - 54,9%

Vitória - 44,7%

Inter - 8,2%

- 8,2% Vasco - 2,6%

Ceará - 1,9%