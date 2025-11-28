Alívio ou tensão? Penúltimo final de semana do Brasileirão pode tirar o Inter do risco ou encaminhá-lo ao Z-4

Alan Patrick tem a missão de conduzir o ataque do Inter. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Vasco x Inter, 19h30min, em São Januário, 36ª rodada do Brasileirão, pode ser o fim da agonia para um dos times e, por consequência, a tensão total para o outro. Quem ganhar só não estará livre do rebaixamento por puro capricho matemático. Quem perder certamente agonizará até o último jogo. Em caso de empate, ninguém sai plenamente satisfeito mas também não é mau resultado.

Explicando a situação do campeonato. O Inter está em 15º lugar, 41 pontos. O Vasco ocupa a 13ª posição com 42. Um empate, portanto, deixa ambos em situação relativamente confortável, especialmente se os resultados paralelos ajudarem. No caso colorado, mesmo que os adversários diretos (Vitória e Santos) vençam, a equipe terminará a 36ª rodada na mesma 15ª colocação. A dois jogos do fim, a tendência é de que ganhar um deles resolva definitivamente o problema.

Projeção para as últimas rodadas

Uma vitória poderá praticamente garantir o Inter na Série A. Se somar os três pontos e o Vitória perder para o Mirassol em casa, o único cenário que rebaixa os gaúchos é perdendo os dois jogos e os baianos vencendo as duas rodadas finais (a curiosidade é que ambos enfrentam os mesmos times, São Paulo e Bragantino).

Na comparação com o Santos, será preciso que a equipe do litoral paulista some sete pontos dos nove finais — isso levando em consideração que o Inter perderia os dois jogos. E ainda incluiria o próprio Vasco e o Ceará na disputa.

O problema é perder. Além de ser ultrapassado pelo Vitória caso os baianos vençam o Mirassol em Salvador, pode ver o Santos empatar em pontos a duas rodadas do fim. Isso aumentará a pressão para a penúltima rodada, quando não poderá perder de jeito nenhum para o São Paulo, na Vila Belmiro, e jogar a vida contra o Bragantino no Beira-Rio.

Esquema de jogo e escalação

É com esse cenário em mente que Ramón Díaz viajou ao Rio de Janeiro e manteve o mistério no time. Não só em nomes, também em esquema. Por isso, há interrogações em todos os setores.

As duas possibilidades de sistemas são o 4-4-2 ou 4-2-3-1. A primeira seria a repetição do modelo usado contra o Santos, com três jogadores de sustentação no meio (Thiago Maia, Alán Rodriguez e Bruno Gomes). A segunda, um plano com dois pontas, possivelmente Carbonero e Vitinho, o que poderia fazer o técnico reforçar a frente da área com Thiago Maia e Luis Otávio, deixando Alán Rodriguez no banco.

Isso geraria dúvida na posição de Bruno Gomes. No 4-2-3-1, seria lateral-direito. No 4-4-2, seria segundo volante (com Braian Aguirre na lateral).

Outro mistério está no ataque. A fase de Borré não recomenda sua titularidade. Ter saído vaiado na última partida aumenta ainda mais essa situação. Só que o Vasco tem particularidades. A saída de bola da equipe carioca é, ao mesmo tempo, seu ponto forte e seu ponto fraco. Se conseguir vencer a primeira linha de marcação, causa problemas ao adversário. Mas também pode entregar a bola e ser atacado já bem próximo à área.

Borré tem como característica essa entrega tática, que pode ser uma arma. Em compensação, sua falta de pontaria joga contra si. Ricardo Mathias, nesse caso, estaria em vantagem. Mas peca na dedicação sem a bola. O mesmo caso de Carbonero, um dos melhores dribladores e até em boa fase em finalização, mas de pouca participação.

Agora, nomes, esquemas, desenhos, estratégias à parte, a hora é de vencer. A sobrevivência do Inter em 2025 e 2026 passa por São Januário. Ramón Díaz, na última coletiva, prometeu manter acesa a chama. O momento é de levar para o campo suas palavras:

— O Inter está vivo. O Inter não está morto. Vamos competir até o final. Vamos lutar até o fim. Confiem no grupo e nos jogadores.