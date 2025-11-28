Inter

36ª rodada
Notícia

Alívio ou tensão? Penúltimo final de semana do Brasileirão pode tirar o Inter do risco ou encaminhá-lo ao Z-4

Colorados enfrentam o Vasco às 19h30min, em São Januário, para, enfim, se livrar do rebaixamento – ou ficar de vez a perigo

Rafael Diverio

