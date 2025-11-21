Inter

Mais longe do Z-4
Notícia

Alívio, garoto da base e olhar para o alto da tabela marcam a vitória do Inter sobre o Ceará: "Temos ambições maiores"

Colorados comemoram vitória por 2 a 1 sobre o Ceará e comissão técnica diz que posição do time está longe da que desejam

Valter Junior

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS