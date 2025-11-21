Alívio, garoto da base e olhar para o alto da tabela marcam a vitória do Inter sobre o Ceará: "Temos ambições maiores"

Ricardo Mathias decidiu a partida. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Aquele “ufa!” é sempre acompanhado de um respiro. O espaço para respirar foi conquistado pelo Inter na noite desta quinta-feira (20) ao vencer o Ceará por 2 a 1. Mas o alívio sentido após a partida no Castelão não é definitivo. Porém, ficou mais palpável para os colorados ter um final de ano tranquilo.

Os principais concorrentes colorados, Santos e Vitória, empataram na 34ª rodada do Brasileirão. Pela primeira vez depois de cinco rodadas, o Inter abriu vantagem para a zona de rebaixamento. Agora ela é de quatro pontos. Os colorados têm 40, os santistas, fora do Z-4, somam 37, e os baianos, os primeiros rebaixados no momento, estão com 36.

Na atual projeção, o Vitória terminaria com 40 pontos. Um triunfo colorado na segunda-feira (24) sobre o Santos deixa a salvação bem próxima. No domingo (23), o time da Bahia encara o lanterna Sport. O Inter também enfrentará Vasco, São Paulo e Bragantino nas rodadas finais.

Emliano Díaz, auxiliar e filho do técnico Ramón Díaz, evitou em falar em alívio pelo resultado e pelo distanciamento do Z-4. Seu discurso ainda está focando em olhar para cima na tabela de classificação e não para a parte de baixo.

— Faltava essa ponta de sorte para fechar os jogos. Contra o Bahia e Atlético-MG merecíamos ganhar. Esse grupo não merece estar na situação que está. Sem relaxarmos, temos ambições maiores do que brigar contra o rebaixamento, só não falamos disso. A exigência é maior. Estamos longe do que queremos.

Noite de Ricardo Mathias

O nome da noite foi o centroavante Ricardo Mathias. Ele entrou no segundo tempo e levou o Inter do inferno ao alívio em poucos minutos. Após os colorados abrirem o placar com Vitinho, o Ceará empatou em cobrança de escanteio desviada pelo garoto contra o próprio gol. Depois, em lance individual decidiu a partida ao marcar o segundo noite.

Uma noite e tanto. Ele comentou sobre tudo o que viveu durante a partida.

— Grato pelo gol que fiz. Foi um baque para mim (fazer o gol contra). Infelizmente, acabei errando. Pedi um gol para Deus para tirar o Inter dessa situação. Foi um gol de muito alívio de um garoto de 19 anos que recebeu essa oportunidade. Trabalhei muito para ajudar o Inter dentro de campo. Homenagear a minha família que me ajudou muito essa semana.

Mathias treinou durante todo o período da data Fifa como titular. Borré servia à seleção colombiana, as chegou a tempo para a partida no nordeste, O guri da base recebeu elogios de Ramón.

— Trabalhamos muito com o Mathias. Não é fácil jogar com o Inter neste momento. Muita pressão.

Desfalques certos:

A família Díaz não poderá contar com, ao menos, três jogadores na partida contra o Santos. Bruno Tabata, Carbonero e Luis Otávio estão suspensos. O goleiro Ivan saiu com um problema muscular na coxa e esquerda e também deve ficar de fora da partida no Beira-Rio.