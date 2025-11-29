Inter

Vexame
Notícia

Alan Patrick pede desculpas por goleada sofrida pelo Inter e projeta reta final: "Só depende da gente"

Partida foi marcada por paralisação em função da chuva e terminou com vitória vascaína por 5 a 1

Zero Hora

