Alan Patrick pede desculpas por goleada sofrida pelo Inter e projeta reta final: "Só depende da gente"

Inter pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Na luta contra o rebaixamento, o Inter sofreu um duro golpe na reta final do Brasileirão. Nesta sexta-feira (28), o clube gaúcho foi goleado pelo Vasco por 5 a 1, em São Januário, pela 36ª rodada da competição.

Após a partida, o capitão Alan Patrick conversou com a imprensa e se mostrou abatido. Aos ser questionado sobre a atuação do time, ele disse:

— É um dia que, na memória de todos nós, vai ser difícil esquecer.

Quando perguntado sobre os riscos de queda da equipe, o camisa 10 disse que é preciso ser realista neste momento e entender o momento negativo do clube. Ele reforça que é necessária uma reflexão de todas as partes do Inter.

— Eu acho que é uma reflexão que todos temos que fazer. Nós jogadores, comissão, diretoria, todos nós. Para a gente unir. E nessa reta final conseguir sair dessa zona desconfortável, pois só depende da gente — desabafou o jogador, que ainda pediu desculpas ao torcedor.

Com o resultado somado a vitória parcial do Santos de 3 a 0 sobre o Vasco, o Inter cai para a 16ª colocação, com 41 pontos. Neste sábado, o Vitória recebe o Mirassol no Barradão e pode colocar o Colorado na zona de rebaixamento caso vença o jogo.