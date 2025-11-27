Alan Patrick acumula 47 jogos na temporada. Renan Mattos / Agencia RBS

Nesta reta final de temporada, os dirigentes do Inter encontram dificuldades para planejar o próximo ano por conta das incertezas envolvendo 2026. Alguns jogadores têm seus vínculos encerrando em dezembro deste ano e dependem de renovação. Outros, como é o caso de Alan Patrick, já têm o futuro definido.

O camisa 10, que tinha contrato estabelecido até dezembro de 2026, já teve seu vínculo ampliado com o Inter. Mesmo ainda sem o anúncio oficial por parte do clube, o novo contrato do capitão colorado vai até dezembro de 2027.

Rebaixamento pode alterar

Não se pode descartar, no entanto, que a permanência de Alan Patrick na próxima temporada esteja condicionada à divisão a ser disputada pelo Inter. Um eventual rebaixamento poderia alterar os planos do clube e do estafe do jogador quanto à permanência no Beira-Rio.

Outra possibilidade seria uma negociação com clubes do exterior. Recentemente, a MLS demonstrou interesse na contratação do meia. A ideia, por enquanto, é de que o camisa 10 dispute as próximas temporadas em Porto Alegre.

Apesar do momento de instabilidade vivido pelo time, os números do capitão em 2025 são bons. Alan Patrick acumula 47 jogos na temporada. São 20 gols marcados, com 13 assistências na temporada.

