Alan Patrick e Gabriel Mercado concedem entrevista coletiva nesta sexta-feira; acompanhe ao vivo

Líderes o elenco colorado, Alan Patrick e Gabriel Mercado concedem entrevista coletiva nesta sexta-feira (7), no CT Parque Gigante, após o treino da tarde. Os jogadores devem convocar o apoio da torcida nesta reta final do Brasileirão e fazer um apelo para o torcedor comparecer na partida de sábado (8), contra o Bahia, no Beira-Rio.
O Inter vem de derrota para o Vitória na quarta-feira e está na 15ª colocação, a três pontos do Z-4. Um bom resultado contra o Bahia é essencial para diminuir as chances de rebaixamento no Brasileirão.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.