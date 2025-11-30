Abel Braga faz declaração homofóbica em sua apresentação no Inter: "Não quero meu time treinando com camisa rosa, parece um time de viado"

Abel foi escolhido para substituir Ramón Díaz. Jeff Botega / Agência RBS

Apresentado neste domingo (30) como técnico do Inter, Abel Braga fez uma declaração homofóbica. Ao falar sobre o ambiente do clube e o trabalho dos dirigentes, o técnico comentou que tentou distensionar o ambiente.

A situação de proximidade com o rebaixamento, na 17ª posição, deixou tudo mais carregado. E uma de suas missões é de mudar o astral. Em determinado momento da entrevista coletiva, mesmo sem ser questionado, falou sobre o uso de camiseta rosa:

— Ó, eu não quero a porra do meu time treinando com uma camisa rosa, porque parece um time de viado (sic).

A declaração não gerou repercussão na sala de imprensa. Não houve risadas, apenas burburinho.

Em outro momento da coletiva, Abel foi perguntado sobre a declaração homofóbica e tentou contextualizar:

— Eu tinha que relaxar meu grupo hoje. Entende a malandragem? Vou querer os caras fortes.

Abel será técnico do Inter nas últimas duas rodadas do Brasileirão. Ele não cobrará salário por esse trabalho.