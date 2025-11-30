Inter

Coletiva de imprensa
Notícia

Abel Braga faz declaração homofóbica em sua apresentação no Inter: "Não quero meu time treinando com camisa rosa, parece um time de viado"

Treinador foi apresentado neste domingo para comandar o Inter nas duas últimas rodadas do Brasileirão

Zero Hora

