Depois de comandar seu primeiro treino no retorno ao Inter, Abel Braga é apresentado como novo técnico do clube no Beira-Rio no final da tarde deste domingo (30).

Em sua oitava passagem pelo Colorado, o treinador tenta salvar a equipe do rebaixamento. O Inter ocupa a 17º colocação do Brasileirão, com 41 pontos.

Abel está desde o início desta tarde em Porto Alegre. Jogadores, dirigentes e comissão técnica devem viajar nesta terça-feira (2) para o confronto contra o São Paulo, marcado para noite de quarta-feira (3). Na última rodada, o Inter enfrenta o Bragantino no Beira-Rio.