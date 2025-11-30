Abel Braga chega a Porto Alegre para assumir o Inter: "Se eu não acreditasse, não viria"

Abel disse que vai comandar o Inter só por dois jogos. Jeff Botega / Agencia RBS

Na sua chegada à capital gaúcha, Abel conversou com torcedores e com a imprensa. Questionado se tem convicção de que o Inter vai escapar do Z-4, disse:

— Se eu não acreditasse, eu não viria.

Abel também revelou mais bastidores da negociação para assumir o Inter. O primeiro contato foi com o diretor D'Alessandro. Depois, com o presidente, Alessandro Barcellos. Afirmou que foram necessários só alguns minutos para decidir retornar:

— Nunca passou pela minha cabeça voltar, mas tudo aquilo que eu recebi como incentivo, pedido, mexeu comigo.

Ainda na tarde deste domingo, Abel vai comandar seu primeiro treino neste retorno ao Inter. Depois, será apresentado como novo técnico do clube no Beira-Rio. Abel disse que não pretende ficar como treinador para 2026.

Como o Vitória venceu o Mirassol por 2 a 0, o Inter entrou na zona de rebaixamento a duas rodadas do fim do Brasileirão. Na 17ª colocação, com 41 pontos, o clube gaúcho enfrenta o São Paulo, fora de casa, nesta quarta-feira (3). No próximo fim de semana, volta ao Beira-Rio para disputar a última rodada contra o Bragantino.

Aos 73 anos, Abel vai para sua oitava passagem pelo Inter. O técnico não treina um clube desde 2022, quando deixou o Fluminense.