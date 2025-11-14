A situação dos jogadores emprestados pelo Inter e que podem retornar ao clube em janeiro de 2026

Estevão possui contrato com o Inter até junho de 2026. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Nesta reta final de temporada, os clubes já começam a se movimentar pensando no ano seguinte. Chegadas e saídas vão acontecer, e o Inter se prepara para essa realidade que se aproxima. Atualmente, o clube possui seis jogadores emprestados, mas nem todos têm garantia de que voltarão a vestir a camisa colorada.

A lista inclui nomes como o goleiro Keiller, no Ceará; o meia Hyoran, no Sport; Estevão, que atuou pelo São José de Porto Alegre; Gabriel Barros, cedido ao Botafogo de Ribeirão Preto; Henrique Menke, emprestado ao Como-ITA; e o lateral Ramon, atualmente no Vitória.

Alguns desses atletas já têm seus destinos encaminhados para a próxima temporada. O meia Hyoran tem seu empréstimo com o Sport encerrando no próximo dia 31 de dezembro. Como o contrato com o Inter também termina na mesma data, o jogador de 32 anos ficará livre no mercado a partir de janeiro de 2026.

Quem já sabe que não retornará no início do próximo ano é o goleiro da base e da seleção brasileira, Henrique Menke. O atleta de 18 anos assinou contrato de empréstimo com o Como, da Itália, válido até junho de 2026. Ele ainda não atuou pelo novo clube.

Outro goleiro presente na lista, Keiller acumula apenas quatro partidas disputadas pelo Ceará. Dificilmente a equipe de Fortaleza irá investir na permanência do arqueiro de 29 anos. Assim como o próprio Inter, que deve liberá-lo para buscar um novo clube na próxima temporada. Seu vínculo com o Colorado termina em dezembro de 2026.

O torcedor colorado talvez nem lembre, mas Gabriel Barros e Estevão ainda possuem contrato com o Inter. O atacante, comprado no início de 2023 por R$ 3 milhões junto ao Ituano, nunca conseguiu se firmar no Beira-Rio. Atualmente está no Botafogo de Ribeirão Preto, que luta contra o rebaixamento na Série B. Assim como ocorreu nas últimas temporadas, o jogador de 24 anos pode novamente ser liberado por empréstimo.

Situação semelhante é a do meio-campista Estevão. Formado nas categorias de base do Inter, o atleta tem passagem por diversos clubes nos últimos meses. Seu empréstimo mais recente foi ao São José, para a disputa da Série D do Brasileirão. O jogador de 23 anos tem vínculo com o Colorado até junho de 2026.

Quem também tem vínculo com o Inter e deverá retornar em janeiro é o lateral-esquerdo Ramon. O jogador disputa a reta final do Brasileirão vestindo a camisa do Vitória. Comprado pelo Inter por quase R$ 10 milhões junto ao Olympiacos, da Grécia, o lateral de 24 anos terá sua situação analisada para um possível aproveitamento. Pelo Colorado, ele disputou apenas 12 partidas na atual temporada.