A provável escalação do Inter contra o Vasco

Inter e Vasco se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 19h30min, pela 36ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre em São Januário, no Rio de Janeiro.
O técnico Ramón Díaz pode fazer uma troca em relação ao time que empatou com o Santos na última segunda-feira. Criticado, Borré deve dar lugar a Carbonero, que cumpriu suspensão na rodada passada, no ataque.
De resto, a equipe deve ter Braian Aguirre na lateral direita e o meio com Thiago Maia, Bruno Gomes e Alan Rodríguez.
Assim, o Colorado deve entrar em campo com Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero.
O empate com o Santos deixou o Inter próximo da zona de rebaixamento para a Série B — apenas três pontos separam a equipe de Ramón Díaz e os paulistas. O Colorado tem 41 pontos.
