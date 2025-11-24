A provável escalação do Inter contra o Santos 

Thiago Maia voltará a ser titular após cumprir suspensão. Ricardo Duarte / Inter

Inter e Santos duelam a partir das 21h, no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão. Nesta segunda-feira (24), as duas equipes tentam se afastar da zona de rebaixamento para a Série B.

O técnico Ramón Díaz fará mudanças na equipe e no esquema tático do time para enfrentar os paulistas. Com desfalques, o argentino escalará um tripé de volantes no meio de campo, com Thiago Maia, Alan Rodríguez e Bruno Henrique.

Três titulares do último jogo estão fora por motivos distintos: Ivan, com lesão muscular, Tabata, expulso, e Luis Otávio suspenso pelo terceiro amarelo. A quarta baixa é Carbonero que recebeu vermelho na vitória diante do Ceará.

Provável escalação

O Inter deve entrar em campo com Anthoni; Braian Aguirre, Mercado, Vitão e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Borré.

O Colorado tem 37 pontos, três a mais do que o Santos, primeiro time na zona de rebaixamento.