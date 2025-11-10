A mexida de Rogério Ceni que impediu a vitória do Inter contra o Bahia

Bahia empatou o jogo nos acréscimos e Inter deixou escapar dois pontos importantes no Brasileirão. Jefferson Botega / Agência RBS

O Inter voltou a ter uma boa atuação, pelo menos, na maior parte do confronto com o Bahia. Neste sábado (8), o Colorado dominou o rival no primeiro tempo, chegou a abrir 2 a 0 na arrancada da etapa final, mas faltou uma melhor resposta da comissão técnica para as mudanças feitas por Rogério Ceni.

O Desenho Tático de Zero Hora mostra como foi o duelo de estratégias no 2 a 2 do final de semana no Beira-Rio.

Escalações

Ramón e Emiliano Díaz abriram mão do sistema com três zagueiros e escalaram o Inter no 4-2-3-1. A formação foi semelhante ao que o Colorado usava nos tempos de Roger Machado.

Vitinho e Carbonero ocuparam as pontas com Alan Patrick sendo o meia central atrás de Borré. Na zaga, uma inversão de posicionamento, com Mercado sendo o homem do lado direito, e Vitão jogando pela esquerda para tentar proteger a fragilidade defensiva de Bernabei.

Inter voltou a jogar no 4-2-3-1. Tacticalpad / Reprodução

O Inter conseguiu se impor no primeiro tempo, quando balançou as redes duas vezes, com Vitinho e Carbonero. O gol do colombiano foi anulado, mas o 2 a 0 veio na arrancada da etapa final novamente com Vitinho.

O Colorado controlou o jogo no primeiro tempo, mesmo tendo menos a bola (a posse foi de 41%). Foram 10 finalizações gaúchas contra seis do Bahia.

Mudança de Ceni

A mexida de Rogério Ceni que mudou o jogo para o Bahia veio aos 12 minutos da etapa final. Foram duas trocas. Saíram Juba e Michel Araújo para entradas de Iago e Éverton Ribeiro.

A entrada de Iago mudou a forma de atacar do Bahia. Antes, Juba se juntava ao volante Erick formando dupla à frente da linha de três da saída de bola.

O Bahia se postava com posse no 3-2-2-3. Assim, Bruno Gomes marcava Pulga, Mercado cuidava de Willian José e Bernabei de Ademir. Vitão era a sobra na defesa colorada e fazia as coberturas para Bernabei.

Posicionamento do Bahia antes das trocas. TacticalPad / Reprodução

Iago passou a ser um lateral que apoiava por fora, sendo o homem da amplitude no lado esquerdo. Isso fez com que Pulga fosse para dentro preocupando Mercado. Vitão, então, passou a marcar Willian José e Bernabei ficou com Ademir. O Bahia passou a atacar no 3-1-2-4. O Inter ficou sem sobra na defesa.

Bahia passou a ter mais um homem na última linha do Inter após entrada de Iago. Tacticalpad / Reprodução

A opção de Ramón Díaz para tentar melhorar a marcação foi a entrada de Richard para adiantar Alan Patrick com a saída de Borré. A ideia de três volantes congestionou o meio, mas não serviu para tirar a superioridade qualitativa que o Bahia criava na última linha de defesa.

O resultado disso foi uma pressão baiana que obrigou Ivan a boas defesas e chegou aos dois gols que definiram o frustrante empate no Beira-Rio. Todas essas jogadas foram criadas pelos lados.