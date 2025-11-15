A estratégia do Inter para ficar com 90% do valor de possível venda de Luis Otávio

Luis Otávio, 18 anos, pode deixar o Inter ao final do Brasileirão. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter tem negociações em andamento com o Orlando City, dos Estados Unidos, para a venda do volante Luis Otávio, 18 anos. Hoje, o clube gaúcho possui apenas 60% dos direitos econômicos do atleta. Porém, a ideia é lucrar mais e ficar com 90% do valor da transação caso ela se concretize.

Para que isso ocorra, a direção colorada terá de adquirir mais 30% dos direitos econômicos do jogador, que pertencem ao Juazeiro, do Ceará, que é o clube formador e o repassou ao Inter em 2022. No contrato, há uma opção de compra deste percentual. O valor não é confirmado oficialmente, mas se aproxima de R$ 1 milhão.

Como a ideia do Inter é negociar Luis Otávio por um preço acima de US$ 5 milhões (cerca de R$ 26 milhões), os 30% que o clube pode adquirir do Juazeiro virariam mais de R$ 7 milhões.

A oferta apresentada pelos norte-americanos nesta semana foi inferior aos US$ 5 milhões. Por isso, o Inter ainda negocia para aumentar o preço. Há confiança de um desfecho positivo. O Orlando City chegou a liberar antecipadamente o uruguaio César Araújo para abrir vaga de estrangeiro no plantel.

Como a janela de transferências está fechada, os clubes não têm urgência para sacramentar o negócio, e a intenção é de que Luis Otávio fique no clube até o fim do Brasileirão, já que o Inter ainda busca se afastar da zona de rebaixamento.

O volante soma 26 partidas pela equipe profissional do Inter e tem ganhado mais espaço com Ramón Díaz. Foi titular no último jogo, contra o Bahia, e já havia entrado no segundo tempo na partida anterior, diante do Vitória.