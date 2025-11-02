A análise do pênalti anulado do Atlético-MG contra o Inter; veja o vídeo

O árbitro Alex Ang Ribeiro chegou a marcar um pênalti para o Atlético-MG aos 29 minutos do confronto com o Inter no Beira-Rio, na noite deste domingo (2), mas voltou atrás após intervenção do VAR. No lance, o atacante Rony caiu na área gaúcha em disputa com o lateral Bernabei.
De acordo com o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Saimon Bianchini, o árbitro acertou ao voltar atrás na decisão após rever a jogada no vídeo.
— O Bernabei não faz carga, ele não puxa. Não há movimento adicional do Bernabei para derrubar o jogador do Atlético-MG. O Bernabei coloca a mão no ombro do Rony, mas não tem o puxão, a carga e o movimento adicional para derrubar o jogador. Contato existe no futebol — avaliou Saimon.
Essa foi a segunda interferência do VAR na partida. Aos 15 minutos, o árbitro de vídeo chamou Alex Ang Ribeiro para rever um lance entre o zagueiro Victor Hugo e o atacante Borré.
Após revisão, o defensor atleticano levou o vermelho. Por reclamação, o técnico Jorge Sampaoli também foi expulso logo depois de o árbitro voltar atrás no pênalti marcado em Rony.