A análise do gol anulado de Carbonero pelo Inter contra o Bahia; veja o vídeo

Carbonero (com a bola) fez um gol anulado pela arbitragem. Jefferson Botega / Agência RBS

O atacante do Inter Johan Carbonero fez um gol driblando vários jogadores do Bahia a 20 minutos do primeiro tempo da partida deste sábado (8), no Beira-Rio, mas o lance foi anulado pelo árbitro Luiz Paulo Torezin devido a uma falta de Gabriel Mercado na origem da jogada.

O comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, não viu falta no lance.

— O Mercado chega colocando as mãos nas costas do jogador do Bahia, mas eu não vejo uma ação para justificar uma infração. Ele tem o contato, mas é uma disputa de bola. Para mim é uma disputa normal — afirmou.

— O principal ponto, para mim, é o seguinte: o árbitro estava em cima do lance. Estava ao lado da jogada. A interpretação do árbitro tem que ser a intensidade do contato para justificar uma infração. Ele coloca as mãos nas costas, mas é aquela disputa em que os jogadores estão sempre se encostando. Eu não marcaria. Deixaria o jogo correr, acho que é um contato de jogo e vida que segue — complementou Diori.

Confira a análise do lance:

Repercussão do Inter

Nas redes sociais, o Internacional reclamou da anulação do gol.

"O Sport Club Internacional reforça o respeito às autoridades do futebol, mas cobra coerência, critério e o cumprimento integral dos protocolos estabelecidos pela arbitragem para garantir a lisura e a justiça das competições", afirmou o clube.