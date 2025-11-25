A análise da arbitragem no empate do Inter contra o Santos

Davi Lacerda esteve responsável pela partida pela 35ª rodada do Brasileirão. Jeff Botega / Agencia RBS

O empate em 1 a 1 entre Inter e Santos teve sabor de derrota para o torcedor colorado e passou apenas pela atuação das equipes dentro de campo. No apito, Davi Lacerda esteve responsável pela partida e não comprometeu no confronto.

Segundo análise de Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, o árbitro teve o controle da partida, que foi tranquila, apesar do nível de tensão do confronto direto na briga contra o Z-4. O VAR não chegou a interferir no jogo.

— Uma arbitragem limpa no jogo, absolutamente limpa. O jogo foi limpo também, não teve violência nem jogadores cercando a arbitragem — avaliou Diori.

— O árbitro também exerceu autoridade com boas decisões, com serenidade dentro de campo para um jogo dessa tensão, dessa importância e dessa pressão para as duas equipes. Nada a corrigir em relação ao que atuou o Davi Lacerda — completou.

